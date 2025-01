17 Parteien reichen Landeslisten für Bundestagswahl ein

Bad Ems (dpa/lrs) – Für die Bundestagswahl am 23. Februar haben 17 Parteien in Rheinland-Pfalz eine Landesliste eingereicht. Darunter sind neben den sechs im Landtag vertretenen Partien SPD, CDU, Grüne, AfD, FDP und Freie Wähler auch die Linke sowie das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), wie der Landeswahlleiter in Bad Ems mitteilte.

Außerdem haben die Satirepartei Die Partei, Volt, die Tierschutzpartei, dieBasis, die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Die Humanisten, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), das Bündnis Deutschland und die Partei des Fortschritts eine Liste eingereicht.

Über die Zulassung der Listen wird an diesem Freitag entschieden

Welche Parteien an der Bundestagswahl am 23. Februar teilnehmen, entscheidet der Landeswahlausschuss am 24. Januar in einer öffentlichen Sitzung in Mainz.

Zur Bundestagswahl 2021 hatten noch 20 Parteien eine Landesliste eingereicht. Darunter waren auch die rechtsextreme NPD und die Piratenpartei. Alle waren auch zur Wahl zugelassen worden.