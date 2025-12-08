17-Jähriger stürzt an seinem Geburtstag mit Motorrad

Kallstadt (dpa/lrs) – Ein Jugendlicher ist an seinem Geburtstag bei einem Motorradunfall im Kreis Bad Dürkheim verletzt worden. Der 17-Jährige hatte in einer Kurve vor dem Ortseingang Kallstadt die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war mit dem Bordstein kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Er sei gestürzt und etwa 15 Meter über die Straße geschlittert. Mit einem Beinbruch und mehreren leichten Verletzungen am Oberkörper kam der Jugendliche per Hubschrauber ins Krankenhaus. Andere Fahrzeuge waren laut Polizei an dem Unfall am Montagabend nicht beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:251208-930-397331/1