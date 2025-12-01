17-Jähriger schlägt Schüler im Pausenhof krankenhausreif

Nach einer Auseinandersetzung auf einem Schulgelände muss ein Schüler ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Auslöser des Streits laufen noch.

Kusel (dpa/lrs) - Bei einem Streit auf dem Pausenhof einer Schule in Kusel ist ein 17-Jähriger auf einen Schüler losgegangen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei habe der Angreifer, der kein Schüler der Schule ist, dem Opfer ins Gesicht geschlagen, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend habe der Tatverdächtige auf den ebenfalls 17-jährigen eingetreten und sei geflüchtet.

Der verletzte Jugendliche kam demnach in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte den Angreifer im Stadtgebiet stellen. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Was der Grund für den Streit war, ist noch unklar.

Ebenfalls am Freitag hat es nach Angaben der Polizei in Kaiserslautern Streit an einer Schule im Stadtgebiet gegeben. Infolgedessen sei ein 13-Jähriger verletzt worden. Auch er kam ins Krankenhaus. Die Tatverdächtigen müssten sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten, hieß es.