Ein Jugendlicher versucht, mit einem E-Scooter einer Kontrolle zu entkommen. Nun hat er diverse Anzeigen am Hals.

Ingelheim (dpa) – Ein 17-Jähriger hat sich auf einem E-Scooter in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten ihn am Mittag kontrollieren, weil er mit einer weiteren Person auf dem Scooter unterwegs war.

Als es den Polizisten schließlich gelang, ihn nach seiner Flucht zu stoppen, habe der Jugendliche die Beamten geschlagen, getreten und beleidigt. Die Einsatzkräfte fanden bei ihm demnach Haschisch sowie Gegenstände, die auf einen vorangegangenen Diebstahl hindeuteten.

Nach Aufnahme der Personalien und der Entnahme einer Blutprobe sei der 17-Jährige seinen Eltern übergeben worden. Ihn erwarten nun diverse Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahl.