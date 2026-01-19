Die über den Rhein schwebenden Gondeln in Koblenz sind seit 2011 bei Touristen beliebt. Damit das noch lange so bleibt, hat die Seilbahn jetzt ein neues Seil bekommen – das ist kilometerlang.

Koblenz (dpa/lrs) – Das erste Mal seit der Eröffnung hat die Seilbahn in Koblenz ein neues Zugseil bekommen. 2,4 Kilometer lang und 16,5 Tonnen schwer ist das neue Seil, wie Stefanie Schwarze von der Seilbahn sagte. Es wurde an einer großen Trommel angeliefert. Die Arbeiten starteten am Vormittag, bisher sei alles planmäßig gelaufen, hieß es. Am Dienstag soll es weitergehen.

Die rund 900 Meter lange Seilbahn verbindet die Koblenzer Innenstadt vom Ufer aus mit der Festung Ehrenbreitstein auf der anderen Rheinseite. Sie war zur Bundesgartenschau 2011 errichtet worden. Seitdem hat sie sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt.

Ab März fährt sie wieder

Laut Schwarze stand eine Wartung der Tragseile ohnehin an. Diese mussten verzogen werden – also die Auflagefläche verschoben. Da habe man das Zugseil gleich mit ausgetauscht. «Das ist ja mit einer Menge Fachaufwand verbunden», sagte Schwarze. Nach dem Einbau drehe das Zugseil ein mal eine Runde, dann würden die Endstücke verbunden, erklärte sie.

Die Seilbahn ist laut Homepage noch bis zum 13. März wegen der Wartungsarbeiten geschlossen. Ab dem 14. März können die Besucher und Besucherinnen dann wieder täglich zwischen 10.00 und 19.00 Uhr mit den Kabinen über den Rhein fahren – dann mit neuem Zugseil.