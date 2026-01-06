16 Listen für die Landtagswahl eingereicht

In rund zweieinhalb Monaten können die Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz ihr Kreuzchen machen. Die Abstimmung verspricht große Spannung.

Mainz/Bad Ems (dpa/lrs) – Für die Landtagswahl am 22. März in Rheinland-Pfalz sind 16 Landeslisten eingereicht worden. Das teilte Landeswahlleiter Marco Ludwig nach dem Ende der Einreichungsfrist in Bad Ems mit.

Darunter sind die fünf im Landtag vertretenen Parteien: Die Ampelfraktionen der Landesregierung SPD, FDP und Grüne sowie die Oppositionsparteien CDU und AfD. Dazu kommt die Landesliste der parlamentarischen Gruppe der Freien Wähler. Vertreten sind unter anderen auch die Linke, die Partei Volt sowie das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Der Landeswahlausschuss entscheidet am 14. Januar in einer öffentlichen Sitzung in Mainz über die Zulassung der eingereichten Landeslisten.