Cochem (dpa/lrs) – Ein 16-Jähriger soll einen 19 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 19-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach Angaben eines Sprechers wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die beiden Männer kannten sich laut Mitteilung. Sie seien am Morgen in der Nähe des Bahnhofs in Cochem in Streit geraten. Der Tatverdächtige sei dann «zeitnah» in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. «Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt», schrieb die Polizei. Die Hintergründe des Streits sind bislang nicht bekannt.