Ein Auto kommt von der Straße ab und fährt gegen einen Erdhügel. Am Steuer sitzt ein Jugendlicher.

Kindenheim (dpa/lrs) – Ein Jugendlicher hat nach Polizeiangaben am Steuer eines Autos einen Unfall verursacht, bei dem er und seine beiden Mitfahrer verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, war der 16-Jährige am frühen Morgen von Kindenheim (Landkreis Bad Dürkheim) in Richtung Biedesheim (Donnersbergkreis) unterwegs. In einer Rechtskurve sei das Auto vermutlich durch zu schnelles Fahren zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der 16-Jährige konnte den Wagen demnach nicht mehr unter Kontrolle bringen und fuhr frontal gegen einen Erdhügel am rechten Fahrbahnrand. Das Auto überschlug sich mehrmals und blieb in einem Feld auf dem Dach liegen. Nach Polizeiangaben erlitten der 16-Jährige, ein 19-jähriger Mitfahrer sowie ein ebenfalls im Auto sitzendes Mädchen leichte Verletzungen.

Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Das Auto sei nicht mehr fahrbereit gewesen und musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jugendlichen Fahrer einen Wert von 0,14 Promille, so dass eine Blutprobe bei ihm entnommen wurde. Das Auto gehört nach Angaben eines Polizeisprechers einem Elternteil des 19-Jährigen.