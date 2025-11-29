16-Jähriger mit Leichtkraftrad im Gegenverkehr verletzt

Aus noch unklarem Grund gerät ein 16-Jähriger in den Gegenverkehr. Das hat schwere Folgen.

Hochstadt (dpa/lrs) – Bei einer Kollision im Gegenverkehr ist ein 16-Jähriger bei Hochstadt (Südliche Weinstraße) schwer verletzt worden. Der Jugendliche war dort mit seinem Leichtkraftrad unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einem Kreisverkehr geriet er am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines 64-Jährigen zusammen.

Der 16-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 64-Jährige blieb unverletzt. Ein Gutachter soll nun bei der Klärung der Unfallursache helfen.