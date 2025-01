16-jährige Fußgängerin nach Unfall in Lebensgefahr

In der Dunkelheit gehen zwei junge Frauen zu Fuß am Fahrbahnrand. Eine der beiden wird von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Kasbach-Ohlenberg (dpa/lrs)- Eine 16-jährige Fußgängerin ist in Kasbach-Ohlenberg (Landkreis Neuwied) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 16-Jährige gemeinsam mit einer 20-Jährigen am Samstagabend zu Fuß auf der Kreisstraße 21 zwischen Kasbach und Ohlenberg unterwegs.

In der Dunkelheit habe ein Autofahrer die 16-Jährige am Fahrbahnrand der unbeleuchteten Straße erfasst. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Polizei ermittelt. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.