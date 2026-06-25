Rettungshubschrauber-Einsatz bei Bad Dürkheim: Eine Fahranfängerin stürzt in einer Kurve und prallt gegen die Leitplanke. Nach ersten Erkenntnissen war sie wohl zu schnell unterwegs gewesen.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin hat sich bei einem Unfall in der Nähe von Bad Dürkheim schwere Verletzungen zugezogen. Die Jugendliche war nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit gestürzt und gegen die Leitplanke geprallt. Sie wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht. Der Unfall ereignete sich an der Anschlussstelle zur B271 bei Bad Dürkheim-Süd und Wachenheim an der Weinstraße.