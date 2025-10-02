Vor einer Woche wird die Feuerwehr zu einem Wohnhaus im Westerwald gerufen, weil Gas ausströmt. Bevor sie eintrifft, kommt es zur Explosion. Das ist der aktuelle Stand.

Daaden (dpa/lrs) – Nach der Explosion eines Wohn- und Geschäftshauses in Daaden im Westerwald (Landkreis Altenkirchen) ist der 15-jährige Verletzte weiterhin im Krankenhaus. Er befinde sich in unverändert kritischem Zustand, in akuter Lebensgefahr schwebe er aber nicht, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Ursachenforschung nach der Explosion dauert derweil an. Die Polizei ermittelt. Möglicherweise hatten nach ihren Angaben Glasfaser-Bauarbeiten für den Gasaustritt und die Explosion gesorgt. Ob eine strafrechtliche Relevanz vorliege, müsse noch geklärt werden, so der Sprecher.

Am vergangenen Donnerstag war das Haus durch eine Explosion vollständig zerstört worden. Insgesamt acht Menschen wurden verletzt, darunter der 15-Jährige sowie Arbeiter, die vor Ort waren. Zwischenzeitlich war die Gasversorgung im gesamten Stadtgebiet unterbrochen.