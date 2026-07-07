Hillesheim (dpa/lrs) – Ein 15-Jähriger soll in Hillesheim von einem Hausbesitzer lebensgefährlich verletzt worden sein. Der Jugendliche hatte in der Nacht das Haus des Mannes betreten, wie die Polizei mitteilte. Trotz der Stichverletzung sei der 15-Jährige noch aus dem Haus in der Eifel geflohen und dann auf einem öffentlichen Platz zusammengebrochen. Gegen den 62 Jahre alten mutmaßlichen Täter sei Haftbefehl erlassen worden.

Der 15-Jährige sei mit einem weiteren Jugendlichen unberechtigt in das unverschlossene Wohnhaus gelangt, teilten die Ordnungshüter mit. Ob es sich bei der Tat in der Nacht zum Freitag um einen Einbruch handelte oder sich Opfer und Täter kannten, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.