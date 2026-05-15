Der Jugendliche schnappt sich das Motorrad seiner Mutter und rast los - die unerlaubte Fahrt endet mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 15-Jähriger ist in Ludwigshafen mit dem Motorrad seiner Mutter gegen einen Baum gefahren und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor er am Donnerstagabend bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle und kam von der Straße ab. Dabei fuhr er demnach gegen einen Stein und prallte gegen einen Baum.

Der 15-Jährige, der keinen Helm trug und keinen Führerschein besitzt, verlor das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Er befindet sich den Angaben zufolge aber nicht in Lebensgefahr.