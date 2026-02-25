Eine 15-Jährige wird bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Doch weil der Fahrer oder die Fahrerin einfach weiterfährt, sucht die Polizei Zeugen.

Worms (dpa/lrs) – Eine 15-jährige Rollerfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt worden. Der oder die unbekannte Autofahrer oder -fahrerin entfernte sich nach dem Unfall am Mittwochnachmittag und fuhr davon, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto habe zwischen Mörstadt und dem Wormser Stadtteil Abenheim plötzlich gestoppt, zurückgesetzt und gewendet. Die Rollerfahrerin habe nicht mehr rechtzeitig ausweichen können und sei mit dem Heck des Fahrzeuges zusammengestoßen, hieß es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.