14-Jähriger klettert auf Güterzug und stirbt an Stromschlag

Im Landkreis Mainz-Bingen ist am Abend ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Oppenheim (dpa) – Ein Jugendlicher ist im Landkreis Mainz-Bingen auf einen abgestellten Güterzug geklettert und hat dabei einen tödlichen Stromschlag erlitten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Abend in der Gemeinde Guntersblum. Der 14-Jährige sei wohl aus Versehen an die Oberleitung gekommen, hieß es.

Bahn und Polizei warnen davor, dass man einen Stromschlag nicht nur durch direkte Berührung mit einer Bahn-Oberleitung bekommen kann. Es reiche schon, einer Oberleitung nahezukommen, durch die normalerweise 15.000 Volt fließen. Ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern müsse dringend eingehalten werden, hieß es.