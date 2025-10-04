Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein 14 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist in Kaiserslautern vor einer Polizeikontrolle geflohen und von Beamten in einem Wald schwer verletzt gefunden worden. Der Jugendliche hatte laut Polizei kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen an seinem Roller, daher war eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam geworden.

Der Teenager habe Zeichen zum Anhalten am Freitagabend ignoriert und sei davongefahren, teilte die Polizei weiter mit. Nach der erfolgreichen Fahndung sei der 14-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestand der Polizei zufolge nicht. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.