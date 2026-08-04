Über das soziale Netzwerk lernt eine 13-Jährige ein angeblich anderes Mädchen kennen und wird aufgefordert, sich vor der Kamera zu entblößen. Die Forderungen hören auch danach nicht auf.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 13-jähriges Mädchen aus dem Raum Ludwigshafen ist über TikTok sexuell erpresst worden. Wie die Polizei mitteilte, lernte es ein angeblich anderes Mädchen auf dem Videoportal kennen. Im weiteren Verlauf sei die 13-Jährige dann aufgefordert worden sich nackt zu zeigen, was sie auch tat. Über den Chat wurde ihr demnach angedroht, dass die Aufnahmen verbreitet werden, wenn sie nicht weitere Nacktaufnahmen schicken würde.

Die 13-Jährige weigerte sich den Angaben zufolge und erstattete stattdessen Anzeige bei der Polizei. Diese warnt vor den Gefahren sexueller Erpressung im Internet. Gerade bei fremden Personen sollte die Privatsphäre gesichert und sensibel mit privaten Informationen und Aufnahmen umgegangen werden. Der Täter oder die Täterin wurde in dem Fall noch nicht ermittelt.