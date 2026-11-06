Unerlaubtes Fahren
12-Jährige und 6-Jähriger auf E-Scooter gestoppt
E-Scooter
Nach der Polizeikontrolle mussten die beiden Kinder ihre Fahrt auf dem E-Scooter beenden. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Zu zweit und zu jung: In Schifferstadt stoppt die Polizei zwei Kinder auf einem E-Scooter. Sie mussten ihre Fahrt beenden.

Schifferstadt (dpa/lrs) – In Schifferstadt im Rhein-Pfalz-Kreis hat die Polizei ein 12-jähriges Mädchen und einen 6-jährigen Jungen auf einem E-Scooter gestoppt. Die beiden Kinder seien im Bereich einer Grundschule gemeinsam auf einem Scooter unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Da weder die Nutzung eines E-Scooters zu zweit noch unter 14 Jahren erlaubt ist, durften sie nach der Kontrolle nicht weiterfahren. Beide seien ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden.

© dpa-infocom, dpa:261106-930-954185/1

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