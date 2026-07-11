Bitte kräftig ziehen!
111 gegen 111 – Muskelkraft soll eine Diesellok bewegen
Technik Museum Speyer
Die Lok steht auf dem Gelände des Technik Museums Speyer. (Archivbild)
picture alliance. DPA

Rheinland-Pfalz fiebert einem außergewöhnlichen Spektakel entgegen. In Speyer beginnt die Herausforderung schon vor dem ersten Zug am Seil.

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Speyer (dpa/lrs) – Speyer plant am Samstag (18.00 Uhr) einen besonderen Kraftakt: Beim Brezelfest sollen 111 Menschen eine 111 Tonnen schwere Diesellok samt zwei Waggons mit Muskelkraft 111 Meter weit ziehen.

Die Aktion wird vom Verkehrsverein Speyer in Zusammenarbeit mit dem Technik Museum organisiert. Hinter dem spektakulären Versuch steckt eine aufwendige Vorbereitung. Zugkraft, Seile und Befestigungen mussten genau berechnet werden, auch Ablauf und sicheres Abbremsen der Lok mussten geplant werden.

Verkehrsvereins-Vorsitzender Uwe Wöhlert spricht von einem Symbol für Gemeinschaft – um Muskelkraft allein soll es nicht gehen. Museumsleiter Andreas Hemmer hofft auf einen besonderen Moment, wenn sich die Diesellok tatsächlich in Bewegung setzt – sie gilt als eine der schönsten ihrer Art in Deutschland.

Mit dabei sind 19 Teams, von Gewichthebern und Ringern bis zu Stadtwerken und Verwaltung. Nach dem Aufwärmen soll die Lok der Baureihe 220 um 18.00 Uhr rollen. Sie wurde 1984 ausgemustert und steht im Technik Museum.

© dpa-infocom, dpa:260711-930-368089/1

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