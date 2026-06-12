3. Liga
1. FC Saarbrücken setzt Kaderumbau fort – Nankishi kommt
Abdenego Nankishi
Abdenego Nankishi spielt künftig für den 1. FC Saarbrücken. (Archivbild)
Carmen Jaspersen. DPA

Der 1. FC Saarbrücken setzt im Angriff künftig auch auf einen in Bremen ausgebildeten Stürmer.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken setzt seinen Kaderumbau fort. Wie die Saarländer mitteilten, trägt Abdenego Nankishi ab sofort das blau-schwarze FCS-Trikot. Der offensiv variabel einsetzbare Stürmer mit deutsch-angolanischen Wurzeln kommt von der Bundesliga-Reserve des VfB Stuttgart ins Saarland. Der 23-Jährige durchlief zuvor die Nachwuchsabteilung von Werder Bremen.

Markus Thiele schätzt vor allem Nankishis Tempo und dessen Zweikampfverhalten. «Er erweitert unseren Werkzeugkasten mit guten Lösungen im Offensivspiel. Wir werden mit ihm flexibler», sagte der FCS-Sportvorstand. Über die Wechselmodalitäten und die Vertragslänge machten die Saarländer keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:260612-930-212054/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten