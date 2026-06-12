Der 1. FC Saarbrücken setzt im Angriff künftig auch auf einen in Bremen ausgebildeten Stürmer.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken setzt seinen Kaderumbau fort. Wie die Saarländer mitteilten, trägt Abdenego Nankishi ab sofort das blau-schwarze FCS-Trikot. Der offensiv variabel einsetzbare Stürmer mit deutsch-angolanischen Wurzeln kommt von der Bundesliga-Reserve des VfB Stuttgart ins Saarland. Der 23-Jährige durchlief zuvor die Nachwuchsabteilung von Werder Bremen.

Markus Thiele schätzt vor allem Nankishis Tempo und dessen Zweikampfverhalten. «Er erweitert unseren Werkzeugkasten mit guten Lösungen im Offensivspiel. Wir werden mit ihm flexibler», sagte der FCS-Sportvorstand. Über die Wechselmodalitäten und die Vertragslänge machten die Saarländer keine Angaben.