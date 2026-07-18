Fußball
1. FC Kaiserslautern verleiht Emreli nach Polen
Mahir Emreli
Mahir Emreli zieht es nach Polen. (Archivbild)
Uwe Anspach. DPA

Nach nur 13 Einsätzen und zwei Toren für Kaiserslautern kehrt Mahir Emreli in die polnische Liga zurück. Raków Częstochowa leiht den Nationalspieler für eine Saison aus.

Lesezeit 1 Minute

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern leiht Angreifer Mahir Emreli für die kommende Saison in den polnischen Erstligisten RKS Raków Częstochowa aus. Das teilte der Fußball-Zweitligist mit.

Der aserbaidschanische Nationalspieler (29) war im vergangenen Sommer vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg an den Betzenberg gekommen und lief in der vorigen Spielzeit in 13 Pflichtspielen für die Roten Teufel auf, in denen er zwei Tore erzielte.

Emreli war bereits in der Saison 2021/22 für Legia Warschau in der Ekstraklasa gespielt. In der zurückliegenden Saison belegte Raków den vierten Tabellenplatz und tritt daher in der Conference-League-Qualifikation an.

© dpa-infocom, dpa:260718-930-405425/1

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