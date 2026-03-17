Im städtischen Briefwahlbüro konnten die Trierer Bürger bereits in den vergangenen Wochen ihre Stimme abgeben. 1.400 Briefe wurden jetzt für ungültig erklärt. Grund ist ein Fehler der Stadtverwaltung.

Trier/Mainz (dpa/lrs) – Nach einem Fehler der Trierer Stadtverwaltung sind 1.400 bereits abgegebene Stimmzettel für die rheinland-pfälzische Landtagswahl für ungültig erklärt worden. Das bestätigte ein Sprecher des Landeswahlleiters auf dpa-Nachfrage. Andere Medien hatten zuvor berichtet.

Auf den von der Stadtverwaltung Trier ausgehändigten Wahlscheinen hatte die Unterschrift beziehungsweise Namenskennung eines städtischen Mitarbeiters gefehlt. Damit sei auch der Stimmzettel ungültig, erklärte der Sprecher. Den betroffenen Bürgern seien neue gültige Wahlscheine geschickt worden.

Weitere Fälle in anderen Städten seien bisher nicht bekannt, hieß es vom Landeswahlleiter.