In Bad Dürkheim versammelt sich die AfD mit ihrer Bundeschefin Weidel zu einer Wahlkampfveranstaltung vor der Landtagswahl. Vor dem Veranstaltungsort demonstrieren mehr Menschen gegen die Partei.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Rund 1.000 Menschen haben in Bad Dürkheim gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung mit Bundes-Chefin Alice Weidel demonstriert. Es sei alles friedlich verlaufen, teilte die Polizei mit. Die Demonstration sei von zahlreichen Veranstaltern mitgetragen worden – unter dem Motto «Aktionsbündnis für Vielfalt und Toleranz» sowie «Die Pfalz bleibt bunt». Zu Beginn habe es einen «Markt der Demokratie» gegeben.

Unter den rund 600 Teilnehmern in der Salierhalle sei auch die Co-Bundesvorsitzende Alice Weidel gewesen, teilte die Polizei mit. Der zunächst angekündigte Co-Vorsitzende Tino Chrupalla sei nicht dabei gewesen. Zum Wahlkampfauftakt am Vorabend in Idar-Oberstein waren beide AfD-Chefs gekommen.