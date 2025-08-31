Eines der großen Events des europäischen Festivalsommers endet. Beidseits des Rheins wurden mehr als 154 Veranstaltungen geboten. Wie lautet die Bilanz?

Eltville (dpa) – Das Rheingau Musik Festival rechnet mit einer Auslastung von über 90 Prozent für den diesjährigen Festivalsommer. Das gaben die Veranstalter vor dem Abschlusskonzert am kommenden Samstag (6. September) im Kloster Eberbach bei Eltville bekannt.

Insgesamt nahezu 130.000 Besucherinnen und Besucher seien zu den 154 Konzerten an 26 Spielstätten beidseits des Rheins in Hessen und Rheinland-Pfalz gekommen, teilten die Veranstalter mit. In die Zahl seien auch acht Weihnachtskonzerte einbezogen worden.

Rund 3.200 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt traten seit dem 21. Juni beim Festival auf. Im Wesentlichen finanzieren Sponsoring, Kartenverkauf und Förderverein den Konzertreigen, die Gesamtkosten belaufen sich auf acht Millionen Euro, der Landeszuschuss lag bei 25.000 Euro.

Im nächsten Jahr soll das Festival vom 20. Juni bis 5. September laufen.