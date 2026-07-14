Mit Fantasie-Namen wie Power-Taler, Feld-Gold und Co. lassen sich Quinoa-Brokkoli-Bratlinge auch bei Kindern beliebt machen. Wie das Rezept gelingt, zeigen zwei Frühstücksexpertinnen.

Griesheim (dpa/tmn) – Sie haben Bedenken, wenn Ihr Kind Quinoa-Brokkoli-Bratlinge hört, haben Sie mit der Brotbox für die Schule verloren? Dann schlüpfen Sie doch mal in die Rolle eines smarten Werbestrategen und verkaufen die gesund-grünen Kraft-Patties einfach als Goldzauber, Sonnenküchlein oder Power-Taler.

Diesen Trick empfehlen Lena Merz und Annina Schäflein, Autorinnen von «Gesunde Brotboxen». Wie die umgetauften Knusperküsse oder Anden-Goldis auch geschmacklich zum leckeren Kracher werden, verraten die Frühstücksprofis natürlich auch.

Zutaten für 10 Bratlinge:

100 g Quinoa

300 g Brokkoli

50 g Bergkäse

20 g Semmelbrösel

Kräutersalz (für größere Kinder)

3 EL Öl zum Braten

Zubereitung:

Die Quinoa in einem feinen Sieb sehr gut waschen, abtropfen lassen und in einen weiten Topf geben. 200 ml Wasser zugießen und aufkochen. Dann die Quinoa bei kleiner Hitze zugedeckt in ca. 20 Min. garen. Inzwischen den Brokkoli waschen, putzen und in sehr kleine Stücke schneiden. Den Stiel schälen und sehr klein würfeln. Nach 5 Min. Garzeit den Brokkoli vorsichtig auf die Quinoa im Topf geben und mitgaren. Den Bergkäse reiben. Den Topfinhalt im Hochleistungsmixer oder in einer Schüssel mit dem Pürierstab zusammen mit dem Käse kurz pulsierend mixen. Die Semmelbrösel unterrühren. Die Masse für größere Kinder mit etwas Kräutersalz würzen. Aus der Masse zehn Bratlinge von ca. 1 cm Dicke und 6 cm Durchmesser formen. Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Bratlinge darin ca. 5 Minuten pro Seite knusprig braten, auf einer Lage Küchenpapier entfetten und abkühlen lassen. Ab in die Box: Zusammen mit Gurkensticks und Honigmelonenwürfeln in die Box packen