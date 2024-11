Retro auf moderne Art – Premiere Renault 4 E-Tech

Auf dem Pariser Autosalon zelebriert Renault gerade seine Vergangenheit. Gleich drei neue elektrische Modelle werden die Erinnerung an Erfolgstypen wachrufen, die vor einigen Jahrzehnten zum Stadtbild auf Europas Straßen gehörten.

SP-X/Paris. Renault besinnt sich auf einstige Erfolgsmodelle und bringt diese mit modernem Design und aktueller Technik zurück: Nach dem noch in diesem Jahr Premiere feiernden elektrischen Renault 5 kommt 2025 auch der größere Renault 4 zurück, ebenfalls als E-Tech-Modell. Und auch das hat das Zeug, wieder zum Bestseller zu werden. So wie der Stammvater, der acht Millionen Mal verkauft wurde. Doch die neuen Kunden können sich jetzt auf Dinge freuen, von denen in den 60er-Jahren nicht mal geträumt wurde.

So sind nahezu alle modernen Assistenzsysteme an Bord, in Summe 26 elektronische Helfer. Google und Künstliche Intelligenz helfen bei der Bedienung. Auf dem 10,1-Zoll-Bildschirm können Apps installiert werden, die sonst das Tablet bevölkern. Wie beim etwas kleineren Renault 5 e-Tech ist ein Avatar mit Namen Reno im Einsatz. Er hilft bei der Navigation, beantwortet Fragen oder macht Vorschläge – etwa, jetzt den Fahrmodus von Sport auf Eco zu wechseln.

Smartphones und deren Möglichkeiten gab es bei früheren Generationen natürlich noch nicht. Insofern ist der neue Renault 4 auf die vermutlich wieder junge Kundschaft perfekt vorbereitet. Auch wenn eben diese künftigen Kunden das historische Vorbild vor allem aus Fotos oder von Filmen her kennen dürften, haben die Designer typische Merkmale des Oldies übernommen.

Zunächst natürlich die kastige Form, die allerdings mehr Abrundungen trägt als das Vorbild. Dann die runden Scheinwerferaugen, das „Canvas“ genannte Faltdach oder das dritte Seitenfenster. Der umklappbare Beifahrersitz vergrößert die Ladefläche. Da passt sogar ein Surfbrett rein. Wurde einst über den Einsatz von recycelten Materialen nie nachgedacht, geht Renault beim R 4 E-Tech in die Vollen. Beispiele sind Sitzbezüge aus recycelten Plastikflaschen oder die Auskleidungen von Dachhimmel oder Kofferraum.

Das Wichtigste aber: Der neue Retro-Renault fährt wie seine Markenmodelle Renault 5 und der für 2026 avisierte kleine Twingo voll elektrisch. Dank seines 52-kWh-Akkus soll er bis zu 400 Kilometer weit kommen. Wer vor allem in der Stadt unterwegs sein will, bestellt die kleine Batterie mit 40 kWh, die 300 Kilometer Reichweite bietet. Die DC-Ladeleistung ist mit bis zu 100 kW allerdings nicht überragend.

Einen Preis nennt Renault noch nicht. Da der kleinere Renault 5 bei 25.000 Euro (ohne DC-Lademöglichkeit) startet, sind für den Renault 4 wohl knapp unter 30.000 Euro für das Modell mit kleinerer Batterie realistisch.

Holger Holzer/SP-X