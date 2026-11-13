Daten digital und papierlos von zu Hause aus zu bearbeiten, spart Zeit und Porto. So lässt sich rund um das Thema Rente vieles online im Kundenportal der Deutschen Rentenversicherung erledigen.

Berlin (dpa/tmn) – Rente oder Reha regeln, Daten einsehen und Änderungen eingeben? Rentnerinnen und Rentner, Versicherte und auch Bevollmächtigte, die so etwas von zu Hause und unterwegs digital erledigen wollen, können das über das Kundenportal der Deutschen Rentenversicherung (DRV) tun.

Aus Datenschutzgründen kann man sich nicht einfach mit Namen und Passwort anmelden. Um das Portal nutzen zu können, müssen Versicherte online einen ID-Check durchführen. Dafür brauchen sie die AusweisApp und einen Ausweis mit aktivierter Online-Funktion (eID). Auf der Webseite hilft ein digitaler Assistent bei der Anmeldung.

Das sind die wichtigsten Funktionen

Antragstellung: Hier können Sie zum Beispiel Rente, Rehabilitation oder Prävention (RVFit) beantragen.

ePostfach: Darüber lässt sich der Schriftwechsel mit der DRV digital erledigen und in Ordnern sortieren. Auch Briefe, Bescheide oder Mitteilungen der Rentenversicherung werden darüber versandt – an ein persönliches E-Mail-Konto ist das nämlich nicht möglich.

Daten einsehen und bearbeiten: Nutzer und Nutzerinnen können etwa ihren Versicherungsverlauf abrufen. Sollte sich die Adresse ändern, lässt sich das ebenfalls digital eintragen. Auch einen Widerspruch gegen fehlerhafte Bescheide kann man über das Kundenportal einlegen.

Zum Teil noch Einschränkungen

Hinterbliebene können bezüglich ihrer Hinterbliebenenrente Rentenbezugsmitteilungen und Mitteilungen zur Vorlage beim Finanzamt abrufen, aber keine Anträge stellen und das ePostfach nicht nutzen.

Betreuende und Bevollmächtigte können zwar über das ePostfach Nachrichten schreiben und Unterlagen einreichen. Umgekehrt kann die DRV aber nur über den Postweg mit ihnen kommunizieren.