Früherer Skirennfahrer Faivre
Rennrad entzwei gebrochen: Unfallschock für Ex-Weltmeister
Mathieu Faivre
Wurde 2021 alpiner Parallel-Weltmeister: Mathieu Faivre. (Archivbild)
Michael Kappeler. DPA

Nach einem schweren Rennrad-Unfall meldet sich Ex-Weltmeister Mathieu Faivre bei Instagram. Was war geschehen?

Lesezeit 1 Minute

München (dpa) – Der frühere alpine Ski-Weltmeister Mathieu Faivre hat sich bei einem schweren Unfall mit dem Rennrad verletzt. «Das war knapp», schrieb der 34-jährige Franzose bei Instagram zu Bildern, die ihn unter anderem in einem Krankenhausbett zeigen. Auf einem Foto ist das Röntgenbild einer gebrochenen Schulter zu sehen, auf einem weiteren ein Rennrad, das in der Mitte durchgebrochen ist. Faivre schrieb von «ein paar Verletzungen und Frakturen, aber ich bin froh, jene Nacht in meinem Bett geschlafen zu haben».

Der Unfall ereignete sich laut dem Sportler vor ein paar Wochen. Wie es dazu kam und weitere Details verriet Faivre nicht, dankte aber den Rettungskräften und dem Klinikpersonal für die Hilfe. «Nun Reha und Geduld», schrieb er.

Dreimal WM-Gold und Ex-Partner von Superstar Shiffrin

Der Franzose gehörte einige Jahre lang zu den besten Skirennfahrern im Riesenslalom. 2021 wurde er Weltmeister in der Disziplin und gewann auch noch Gold im Parallel-Rennen. Vier Jahre zuvor hatte er WM-Gold mit der Mannschaft geholt, dazu kommen zwei Erfolge im Weltcup. Faivre, der einige Zeit auch mit Superstar Mikaela Shiffrin liiert war, beendete 2025 seine Karriere.

© dpa-infocom, dpa:260810-930-509017/1

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