Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Lesezeit 1 Minute
Wien (dpa) - Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus hat Ralf Rangnick mit Österreichs Nationalteam einen Rekordsieg in der WM-Qualifikation eingefahren. Gegen den krassen Außenseiter San Marino setzte sich Rangnicks Team mit 10:0 (6:0) durch und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2026.