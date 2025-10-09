WM-Qualifikation Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän dpa 09.10.2025, 22:48 Uhr

i Österreich - San Marino Georg Hochmuth. DPA

Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.

Wien (dpa) - Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus hat Ralf Rangnick mit Österreichs Nationalteam einen Rekordsieg in der WM-Qualifikation eingefahren. Gegen den krassen Außenseiter San Marino setzte sich Rangnicks Team mit 10:0 (6:0) durch und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2026.







