Ein 36 Jahre alter Südtiroler dominiert beim Weltcup-Finale die zwei Speed-Rennen. Dominik Paris knackt dabei einen kleine Bestmarke. Der einzige deutsche Starter feiert immerhin einen Achtungserfolg.

Kvitfjell (dpa) – Skirennfahrer Dominik Paris hat beim Weltcup-Finale von Kvitfjell einen Doppelsieg gefeiert. Einen Tag nach seinem Erfolg in der Abfahrt war der 36 Jahre alte Südtiroler auch im Super-G nicht zu schlagen. Der Routinier verwies Vincent Kriechmayr aus Österreich (+0,07 Sekunden) und dessen Teamkollegen Raphael Haaser (+0,38) auf die weiteren Podestplätze.

Paris steht nun bei sieben Weltcup-Siegen in Kvitfjell und egalisierte damit die Bestmarke von Kjetil Jansrud, der in dem Olympia-Ort von 1994 ebenfalls siebenmal erfolgreich war. Darüber hinaus zog er in der ewigen Bestenliste mit insgesamt 26 Erfolgen mit Österreichs Ski-Legende Franz Klammer gleich.

Schneller als Odermatt: Achtungserfolg für Jocher

Ein kleiner Achtungserfolg gelang Simon Jocher als einzigem deutschen Starter. Er wurde 14. (+1,85) und war damit sogar schneller als der Schweizer Ausnahmeathlet Marco Odermatt (19./+1,97), der schon vor dem Rennen als Disziplinbester im Super-G und Weltcup-Gesamtsieger festgestanden hatte.

Jocher war in diesem Winter kurz nach Weihnachten beim Super-G von Livigno überraschender Fünfter geworden. Seitdem aber konnte der 29-Jährige weder im Super-G noch in der Abfahrt in die Top 20 im Weltcup vorrücken – bis nun im letzten Rennen in Kvitfjell. Bei den Olympischen Winterspielen hatte der Garmischer in den zwei Einzelevents jeweils die Top 15 verpasst.