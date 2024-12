Rekord-Sieg für Schweizer Ski-Star Odermatt

Alta Badia (dpa) - Ski-Star Marco Odermatt ist zu seinem vierten Saisonsieg und einer neuen Bestmarke gefahren. Der 27-Jährige gewann den Riesenslalom in Alta Badia und ist nun der Schweizer mit den meisten Erfolgen im alpinen Weltcup. Zum 41. Mal in seiner Karriere stand Odermatt ganz oben auf dem Podest, Zweiter in diesem Ranking der Eidgenossen ist Pirmin Zurbriggen (40).

Neureuther schwärmt

Odermatt kämpfte sich in Alta Badia im zweiten Durchgang noch vom dritten auf den ersten Rang vor. Eine «Augenweide» sei diese Fahrt gewesen, meinte Ex-Skistar und TV-Experte Felix Neureuther. Der dreimalige Gesamtweltcupsieger Odermatt, der im Riesentorlauf auch Olympiasieger und Weltmeister ist, sei ein «Phänomen». Platz zwei ging an den Franzosen Leo Anguenot vor Alexander Steen Olsen aus Norwegen.

Anton Grammel fuhr als einziger Deutscher in die Punkte und erreichte mit Platz elf das bislang beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Er sei «sehr zufrieden», sagte der 26-Jährige. «Es hat viel zusammengepasst. Ich konnte endlich mal das zeigen, was ich auch im Training leiste.»