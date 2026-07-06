Reisezug besprüht - mehr als 8.000 Euro Schaden

Betroffen sind drei Wagen auf einer Gesamtfläche von ca. 180 qm.



Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 8.000 Euro.



Laut Aussage eines Zeugen flüchteten die Personen, als sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden, in unbekannte Richtung. Mehrere zurückgelassene Sprayutensilien stellte die Bundespolizei sicher.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.



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