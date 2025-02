Reisewarnung für Israel teils aufgehoben – was heißt das?

Berlin (dpa/tmn) – Das Auswärtige Amt warnt nicht mehr generell vor Reisen nach Israel. Eine konkrete Reisewarnung in den Hinweisen des Ministeriums gilt nur noch für Regionen im Norden Israels und das Gebiet um den Gazastreifen. Weiterhin gewarnt wird auch vor Reisen in den Gazastreifen und ins Westjordanland.

Touristische Gebiete wie Tel Aviv, Eilat, Jerusalem und das Tote Meer seien nicht mehr betroffen, teilt das staatliche israelische Tourismusbüro mit. Nach Ansicht des Tourismusbüros werden die Hürden für touristische Reisen nach Israel in den kommenden Monaten durch die nun geltende Teil-Reisewarnung «wesentlich geringer».

Allerdings heißt es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes weiterhin, dass von «Reisen in alle Landesteile Israels» abgeraten wird. Das ist aber ein weniger starker Hinweis als die Reisewarnung, die das Ministerium ausspricht, «wenn davon ausgegangen werden muss, dass jedem Reisenden eine konkrete Gefahr für Leib und Leben droht», wie es erklärt.

Das Auswärtige Amt hatte seit Mitte Oktober 2023 vor Reisen nach Israel gewarnt – nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober und dem anschließenden Gaza-Krieg. Aktuell ist eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel in Kraft.

Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot

Eine Reisewarnung ist zwar kein Reiseverbot. In der Praxis machen Reiseveranstalter sie aber oft zum Prüfstein ihrer Entscheidungen – etwa, ob sie Reisen in ein Land anbieten. Bei einer eintretenden Reisewarnung kann man von vorher gebuchten Pauschalreisen in der Regel ohne Stornokosten zurücktreten. Die Reisewarnung wird dann oft als ein Indiz für das Vorliegen sogenannter außergewöhnlicher Umstände (bzw. höhere Gewalt) betrachtet.

Auch wenn das Auswärtige Amt von Reisen in ein Land per se abrät, reagieren Reiseveranstalter mitunter darauf und verzichten auf Angebote. Wer individuell reist, muss natürlich selbst abschätzen, welches Risiko er zu tragen bereit ist.

Internationale Fluggesellschaften fliegen vermehrt wieder Israel an. Der Lufthansa-Konzern hat seine Verbindungen zum Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv seit 1. Februar nach monatelangem Flugstopp wieder aufgenommen.

