Obwohl die ersten Bundesländer in die Osterferien starten, dürfte die Verkehrslage auf den Autobahnen am Wochenende überschaubar bleiben. Bis auf zwei Ausnahmen.

Berlin/München (dpa/tmn) – Die Welt ist voller Gegensätze. Dazu passt: Der Autoverkehr am kommenden Wochenende (20. bis 22. März) dürfte laut ADAC «vergleichsweise ruhig» verlaufen. Auch der Auto Club Europa (ACE) erwartet, dass die Staugefahr deutschlandweit «überschaubar» bleibt. Doch an zwei wichtigen Verkehrsachsen droht Stillstand.

Das betrifft einmal den Norden der Republik. So steht wieder einmal eine Vollsperrung des Elbtunnels auf der A 7 bei Hamburg an.

Und auch im Süden kann es länger dauern, genauer gesagt in Baden-Württemberg. So seien das Leonberger Dreieck bei Stuttgart durch die Sperrung einer Tunnelröhre des Engelbergtunnels sowie der Streckenabschnitt der A 8 von Ulm nach Stuttgart stark staugefährdet.

Mit Niedersachsen und Bremen starten die ersten beiden Bundesländer in die Osterferien. Insgesamt lässt das die Verkehrsdichte noch nicht stark ansteigen, könnte allerdings regional zu mehr Staus führen.

Der Überblick – wann es am Wochenende voll werden kann

Freitag: Typischerweise dürfte es auf vielen Strecken speziell rund um die Ballungsräume zu Verzögerungen und Staus kommen – der Berufs- und Wochenendpendlerverkehr steuert auf den Höhepunkt zu.



Gewarnt wird vor höherer Staugefahr im Bereich von Baustellen, von denen der ADAC aktuell 757 zählt. Der ACE verweist dabei speziell auf das Leonberger Dreieck, wo es am Engelbergtunnel wegen der länger andauernden Sperrung einer Tunnelröhre stocken kann.



Zudem beginnt die Sperrung der A 8 (München – Stuttgart) in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Ulm-West und Mühlhausen am Freitag (20.00 Uhr) – sie dauert dann bis Montag (5.00 Uhr) an.



Im Norden beginnt auf der A 7 (Hannover – Flensburg) am Freitag (22.00 Uhr) zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen in beiden Richtungen die Vollsperrung des Elbtunnels, die bis Montagmorgen (5.00 Uhr) anhält. Eine Umleitung ist eingerichtet.



Gewarnt wird vor höherer Staugefahr im Bereich von Baustellen, von denen der ADAC aktuell 757 zählt. Der ACE verweist dabei speziell auf das Leonberger Dreieck, wo es am Engelbergtunnel wegen der länger andauernden Sperrung einer Tunnelröhre stocken kann. Zudem beginnt die Sperrung der A 8 (München – Stuttgart) in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Ulm-West und Mühlhausen am Freitag (20.00 Uhr) – sie dauert dann bis Montag (5.00 Uhr) an. Im Norden beginnt auf der A 7 (Hannover – Flensburg) am Freitag (22.00 Uhr) zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen in beiden Richtungen die Vollsperrung des Elbtunnels, die bis Montagmorgen (5.00 Uhr) anhält. Eine Umleitung ist eingerichtet. Samstag: Der ACE erwartet «leichte Verzögerungen, aber wenig Staus». Länger dauern kann es unter anderem in Richtung des Alpenraums, sowie im Großraum Hamburg durch die Elbtunnel-Sperrung und im Bereich des Leonberger Dreiecks im Süden. Es kann auch zu etwas mehr Reiseverkehr in Bremen und Niedersachsen kommen. Für Rückreisende könnte die Sperrung der A 8 (Ulm – Stuttgart) ein weiterer Stauschwerpunkt werden.



Sonntag: Speziell bei schönem Frühlingswetter ist auf dem untergeordneten Straßennetz mit Ausflüglern zu rechnen. Allerdings dürften wegen der hohen Spritkosten infolge des Irankrieges laut ADAC auch «etliche» Autofahrer von spontanen Ausflugsfahrten und Wochenendtrips absehen. Man wird sehen.



Verzögerungen kann es laut ACE am Nachmittag im Heimreiseverkehr geben – Schwerpunkte sind erneut die erwähnten Sperrungen von Elbtunnel und Engelbergtunnel sowie auf der A 8.

Der ACE und der ADAC erwarten auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg – Lübeck A 2 Berlin – Hannover – Dortmund – Oberhausen A 3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg A 4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe A 5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg und Hannover – Hamburg – Flensburg A 8 Salzburg – München – Ulm – Stuttgart – Karlsruhe A 9 München – Nürnberg A 10 Berliner Ring A 12 Berliner Ring – Frankfurt/Oder A 13 Dresden – Schönefelder-Kreuz A 45 Aschaffenburg – Gießen – Dortmund A 59 Düsseldorf – Köln – Bonn A 81 Stuttgart – Heilbronn A 93 Kiefersfelden – Rosenheim A 95 München – Garmisch-Partenkirchen A 99 Autobahnring München

Für Österreich erwarten die Verkehrsclubs keine größeren Verzögerungen auf den Transitstrecken – der intensive Osterreiseverkehr lasse noch auf sich warten und die Skiurlauber würden immer weniger, so der ADAC. Zu den An- und Abreisezeiten in den Wintersportgebieten kann es laut ACE «kurz stocken», größere Verzögerungen seien jedoch nicht zu erwarten.

Großbaustellen auf wichtigen Routen in Österreich

Probleme drohen auf wichtigen Autobahnen in Österreich weiterhin durch Baustellen. Das gilt etwa für die Brennerautobahn aufgrund der Generalsanierung der Luegbrücke. Daher kann es gerade zu Stoßzeiten immer wieder zu Verzögerungen und Staus kommen. Der ADAC stellt online weitere Informationen bereit. Auch auf dem nicht mehr grundsätzlich gesperrten Reschenpass (B 180) ist weiterhin mit Behinderungen zu rechnen.

Zudem sind in der Wintersaison hindurch Fahrverbote für den Ausweichverkehr am Wochenende in Kraft – so unter anderem im Bundesland Tirol. Die betroffenen Strecken und Zeiten lassen sich auf der Informationsseite des Bundeslands Tirol ansehen. Ähnliches gilt in Vorarlberg, wozu das Bundesland auch eine Seite im Netz hat.

Wartezeiten an den Grenzen sind weiter möglich

Wegen der stichprobenhaften Einreisekontrollen an der deutschen Grenze kann es speziell an den Übergängen von Österreich – Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) – zu Wartezeiten kommen.

Die aktuellen Reisezeiten in Echtzeit lassen sich für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Website der Asfinag ansehen.

Auch in der Schweiz sind noch Skitouristen unterwegs

In der Schweiz rechnet der ACE mit Ausnahme des Berufsverkehrs am Freitag nur mit eher geringem Verkehrsaufkommen und geringer Staugefahr. Bei An- und Abreisen in Skigebieten kann es punktuell manchmal länger dauern.

Der ADAC nennt als «zeitweise staugefährdet»: die Gotthard- sowie die San-Bernardino-Route, ferner die A 1 (Bern – Zürich – St. Margarethen), die A 3 (Basel – Zürich – Chur) und die Zufahrtsstraßen der Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz.

ADAC-Infos zur Sanierung der Lueg-Brücke auf der Brennerautobahn

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