Wie Ermittlungen bisher ergaben, verletzte ein Reisender, im Verlaufe einer verbalen Auseinandersetzung, den 23-Jährigen im Bereich des Gesichtes (linksseitig am Hals, linkes Ohr und rechte Augenbraue) mittels eines Messers. Am Bahnhof Bad Hönningen verließ der Mann den Zug in unbekannte Richtung.
Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der
Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Reisender mit Messer in der Regionalbahn verletzt - Bundespolizei sucht Zeugen
Lesezeit 1 Minute