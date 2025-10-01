Reisender mit Messer in der Regionalbahn verletzt - Bundespolizei sucht Zeugen

Bereits am 26. September 2025, gegen 20:20 Uhr wurde ein 23-jähriger Reisender in der Regionalbahn 10633, kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Bad Hönningen, Opfer einer gefährlichen Körperverletzung.





Wie Ermittlungen bisher ergaben, verletzte ein Reisender, im Verlaufe einer verbalen Auseinandersetzung, den 23-Jährigen im Bereich des Gesichtes (linksseitig am Hals, linkes Ohr und rechte Augenbraue) mittels eines Messers. Am Bahnhof Bad Hönningen verließ der Mann den Zug in unbekannte Richtung.



Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der

Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 zu melden.



