Reisender manipuliert an seinem Glied - Bundespolizei sucht Zeugen





Die 26-jährige Geschädigte gab an, dass ein neben ihr sitzender Mann sich selbst anstößig angefasst und an seinem entblößten Glied manipuliert habe.

Als mögliche Ausstiegsorte kommen Andernach und Koblenz-Stadtmitte in Betracht.



Die 26-Jährige war sichtlich aufgelöst über das gegenüber ihr gezeigte Verhalten. Sie teilte mit, der Mann habe dunkle Haare und trug eine Jeans und eine gelb-orangene Jacke.



Personen, die Angaben zum Vorfall, bzw. zu dem bisher

unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten

sich unter 0651 - 43678-0 bei der Bundespolizei Trier zu melden.



