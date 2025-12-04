Die 26-jährige Geschädigte gab an, dass ein neben ihr sitzender Mann sich selbst anstößig angefasst und an seinem entblößten Glied manipuliert habe.
Als mögliche Ausstiegsorte kommen Andernach und Koblenz-Stadtmitte in Betracht.
Die 26-Jährige war sichtlich aufgelöst über das gegenüber ihr gezeigte Verhalten. Sie teilte mit, der Mann habe dunkle Haare und trug eine Jeans und eine gelb-orangene Jacke.
Personen, die Angaben zum Vorfall, bzw. zu dem bisher
unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten
sich unter 0651 - 43678-0 bei der Bundespolizei Trier zu melden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Reisender manipuliert an seinem Glied - Bundespolizei sucht Zeugen
Lesezeit 1 Minute