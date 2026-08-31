Reisender greift Zugbegleiter mit Pfefferspray an

Koblenz (ots) -



Am heutigen Morgen (31.8.) gegen 10:50 Uhr kam es bei Halt der Regionalbahn 33606 am Bahnhof Koblenz-Stadtmitte zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Zugbegleiter und einem Reisenden.



Aufgrund eines Disputes wegen Platzmangels in einem Fahrradabteil sprühte ein Reisender dem Zugbegleiter unvermittelt mit Pfefferspray direkt in die Augen. Anschließend flüchtete der Reisende in unbekannte Richtung. Der Zugbegleiter musste in einem nahe gelegenen

Krankenhaus ärztlich versorgt werden.



Der Tatverdächtige soll ca. 35 Jahre alt und ca. 185 cm groß sein. Er hat kurze, dunkle Haare und trug eine Sonnenbrille. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt und heller Hose. Zudem führte er ein graues Fahrrad mit sich.



Zur Aufklärung des Vorfalls bittet die Bundespolizei Trier um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem Täter oder der Tathandlung machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.



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