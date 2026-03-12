Kanaren, Ägypten oder doch Karibik: Wo Urlauber zu Ostern abtauchen können - und ob es noch kurzfristig Schnäppchen gibt.

Berlin (dpa/tmn) – Ostern in Deutschland kann alles sein: angenehm mild, aber auch kalt mit morgendlichem Raureif auf der Wiese.

Wer die Feiertage und Schulferien verlässlich mit Sonne und Baden verbringen möchte, muss ein paar Flugstunden einplanen. Es gibt klassische Ziele – und Traumreiseländer für die gefülltere Reisekasse.

Die Klassiker

Ganz oben auf der Liste stehen die Kanarischen Inseln. Der Veranstalter Alltours zählt sie zu den «Reisezielen mit Badegarantie». Die Temperaturen liegen auf Teneriffa, Gran Canaria oder Fuerteventura im April im Schnitt bei angenehmen 22 bis 26 Grad, Regentage sind selten, der Atlantik hat um die 20 Grad: frischer als in tropischen Regionen, für viele Urlauber aber schon gut badetauglich – und die Flugzeit bleibt mit rund vier bis fünf Stunden überschaubar.

Noch etwas näher dran und noch etwas wärmer bei Luft und Wasser sind die ägyptischen Badeorte am Roten Meer, allen vor Hurghada oder Marsa Alam. Sie sind mit ihren Korallenriffen ideal zum Schnorcheln. «Gerade Familien und Paare profitieren von einem sehr guten Preis‑Leistungs‑Verhältnis», heißt es vom Veranstalter Schauinsland-Reisen.

Frühlingshafte bis frühsommerliche Temperaturen und oftmals gute Badebedingungen findet man rund um Ostern auch auf den Kapverden, in Marokko oder in Tunesien, so ein Sprecher von Tui Deutschland. Und: «Mit ein wenig Wetterglück» können auch Ziele wie Antalya an der türkischen Riviera, die Balearen mit Mallorca oder Andalusien sehr angenehm warm sein.

Viele Anlagen an der Türkischen Riviera sind laut einer Sprecherin der Anex Gruppe zudem auf weniger warme Tage eingestellt: «Sie verfügen über große Indoor-Pools und auch weitläufige Spa-Areale.»

Die ferneren Ziele

Das Wasser soll nicht erfrischend, sondern wohltemperiert sein? 26 Grad wie in der Karibik rund um Ostern klingen da doch verlockend. Und die Luft in Mexiko, Barbados oder der Dominikanischen Republik geht an die 30 Grad heran. «Der April zählt hier zu den schönsten Monaten», so Sven Schikarsky von Dertour.

Sommerlich ist es auch am Indischen Ozean – auf den Malediven zum Beispiel – oder in Südostasien. Doch selbst wenn etwa in Thailand Unterkünfte in allen Preiskategorien zur Verfügung stehen, muss die Urlaubskasse solche Fernreisen erst mal hergeben.

Besonders gilt das für Kurzentschlossene, weil die Kerosinpreise und damit die Kosten für Flugtickets infolge des Iran-Kriegs steigen und aktuell wegen der Einschränkungen an Drehkreuzen wie Dubai und Doha zudem weniger Flugverbindungen vor allem in Richtung Asien bestehen.

Auch generell ist nicht ausgeschlossen, dass infolge des Konflikts im Nahen Osten die Preise für Last-Minute-Reisen zu Ostern noch mal deutlich anziehen. Kapazitäten indes gibt es laut den großen Veranstaltern noch genug.

Und wer flexibel bei Abflughafen und Hotel (Lage und Zimmerkategorie) ist, kann durchaus noch Schnäppchen finden. Knapp kann es werden, wenn man etwa Unterkünfte in direkter Strandnähe oder Familienzimmer in Hotels sucht – das ist oft schon ausgebucht.