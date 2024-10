Belfast

Nordirland

Verkehrsdrehkreuz: Belfasts neue Grand Central Station

i Die neue Grand Central Station in Belfast: Das moderne Verkehrszentrum soll Reisenden auch Komfort und kulturelle Angebote bieten. (zu dpa: «Verkehrsdrehkreuz: Belfasts neue Grand Central Station») Foto: Tourism Ireland/DPA

In Belfast startet der Bahnverkehr in der Grand Central Station. Wer quer über die irische Insel reisen will, soll das nun einfacher und komfortabler können.