So wie in dieser 3D-Animation soll der Grand Palais nach der Restaurierung aussehen - zu Olympia finden unter dem Glasdach Wettkämpfe statt. Unter anderem die Fechterinnen und Fechter treten hier an. (zu dpa: «Schick gemacht: Wie sich Paris für Olympia neu erfindet») Foto: Chatillon Architectes/DPA