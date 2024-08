Auf eine Reise durch den Produktionsweg der Schokolade können Touristen bald in einem neuen Schokoladen-Museum in der polnischen Hauptstadt gehen. Naschen ist ausdrücklich erwünscht.

Ausprobieren erwünscht: In den interaktiven Ausstellungsbereichen kann man probieren, riechen und selbst eine Schokotafel gestalten. (zu dpa: «Neues Schokoladen-Museum eröffnet in Warschau»)

Ausprobieren erwünscht: In den interaktiven Ausstellungsbereichen kann man probieren, riechen und selbst eine Schokotafel gestalten. (zu dpa: «Neues Schokoladen-Museum eröffnet in Warschau») Foto: Fabryka Czekolady E.Wedel/DPA

Anzeige

Warschau (dpa/tmn) – Neue Sehenswürdigkeit für alle Schokoladenfans: Am Stammsitz des polnischen Schokoladenherstellers E.Wedel in Warschau wird in Kürze das größte Schokoladen-Museum des Landes eröffnet. Darauf weist das polnische Fremdenverkehrsamt hin.

Auf 8.000 Quadratmetern können Besucherinnen und Besucher dort ab dem 4. September vom Pflücken und Rösten der Kakaobohnen über die Verarbeitung bis zur Verpackung des fertigen Produkts auf eine Reise durch den gesamten Produktionsweg der Schokolade gehen. Die Fassade des neuen Museums passt optisch zum Thema: Sie soll an eine große Tafel Schokolade erinnern.

Das Schokoladen-Museum öffnet am Stammsitz des Schokoladenherstellers E.Wedel am östlichen Rand der Warschauer Innenstadt. (zu dpa: «Neues Schokoladen-Museum eröffnet in Warschau») Foto: Fabryka Czekolady E.Wedel/DPA

Die «Fabryka Czekolady» (Schokoladenfabrik), wie das Museum offiziell heißt, informiert auch über die Geschichte des vor mehr als 170 Jahren gegründeten Traditionsunternehmens. Unter dem Motto «Można» (Man darf) ist hier das Ausprobieren ausdrücklich erwünscht, denn in den interaktiven Ausstellungsbereichen kann man probieren, riechen und etwa beim Gestalten einer eigenen Schokoladentafel selbst Hand anlegen.