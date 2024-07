Berlin

Neue Funktion

Google Maps warnt jetzt vor Waldbränden in Südeuropa

Von dpa/tmn

i Google Maps warnt jetzt auch in etlichen europäischen Ländern vor Waldbränden. (zu dpa: «Google Maps warnt jetzt vor Waldbränden in Südeuropa») Foto: Google Inc./DPA

Am Urlaubsort liegt Rauch in der Luft, aber die Nachrichten in der Landessprache verstehen Sie nicht? Google Maps kann helfen – mit einer neuen Funktion. Wie die funktioniert.