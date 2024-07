Touristen besuchen einen der unzähligen Tempel in Chiang Mai. Thailand lockert die Einreisebestimmungen. Urlauber aus 93 Ländern dürfen sich dann visumfrei 60 Tage lang in Thailand aufhalten, darunter auch aus Deutschland, (zu dpa: «Deutsche können bald 60 Tage ohne Visum in Thailand bleiben»)

Foto: Carola Frentzen/DPA