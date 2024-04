Designstadt San Diego lockt mit endlich realisiertem Traum

Anzeige

San Diego/ Tijuana (dpa/tmn) – Die Ideen für den «Bay to Park Paseo» hatte der berühmte Stadtplaner John Nolen erstmals 1908. Rund 100 Jahre später wurde seine Vision realisiert: Nun verbindet ein Boulevard die Bucht von San Diego mit dem berühmten Balboa Park.

Ein passender Zeitpunkt, denn in diesem Jahr teilt sich San Diego den Titel «Weltdesignhauptstadt» mit der mexikanischen Stadt Tijuana. Tijuana befindet sich direkt südlich an der Grenze zu Kalifornien – also ganz in der Nähe von San Diego.

Boulevard verbindet Highlights der Stadt

Auf dem Bay to Park Paseo können Spaziergänger Installationen von 13 Design-Teams sehen. Entlang der knapp 3 Kilometer langen Strecke (1,7 Meilen) befinden sich zudem viele bekannte Wahrzeichen der Küstenstadt.

Das Projekt soll Menschen auch dazu anregen, mehr zu Fuß zu gehen und die Umwelt bewusster wahrzunehmen. Ab 4. Mai beginnen auf dem Bay to Park Paseo kostenlose öffentliche Führungen (Mehr dazu unter: https://www.baytoparkpaseo.org/).

In den kommenden Wochen finden zudem laut San Diego Tourism Authority viele Veranstaltungen statt. So gibt es etwa Vorträge, Designausstellungen sowie öffentliche Design-Workshops.