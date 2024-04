Berlin

Für Visum

Bhutan: Kein Krankenversicherungsnachweis mehr nötig

Von dpa/tmn

i ARCHIV - Blick auf das buddhistische Tigernest-Kloster in Bhutan: Touristen müssen nun keine Auslandsreise-Krankenversicherung nachweisen, um ins Land reisen zu können. Foto: Nick Kaiser/dpa

Wer in das kleine Land in Südasien reisen will, muss keine Krankenversicherung für Auslandsaufenthalte mehr nachweisen. Dennoch lohnt sich der Abschluss solch einer Police.