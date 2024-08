Der Traum vieler: Einmal allein unterwegs sein und sich nicht darum kümmern, was andere wollen. (zu dpa: «Bekannte Reisebloggerin: So werden Solo-Reisen zum Erfolg»)

Der Traum vieler: Einmal allein unterwegs sein und sich nicht darum kümmern, was andere wollen. (zu dpa: «Bekannte Reisebloggerin: So werden Solo-Reisen zum Erfolg») Foto: Florian Sanktjohanser/DPA

Anzeige

Berlin (dpa/tmn). Auf dem Motorrad, im Camper oder einfach mit dem Auto: Seit fünf Jahren ist Ann-Kathrin Bendixen auf Reisen. Einen Zwischenstopp legte sie bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ein, von der sie viele kennen dürften.

Zwar hat Bendixen manchmal Mitreisende, doch meist zieht sie einfach auf eigene Faust hinaus in die Welt. Sie lebt den Traum vieler Menschen: Einmal allein unterwegs sein und sich nicht darum kümmern, was andere wollen. Von ihren Erlebnissen berichtet die 24-Jährige unter anderem auf ihrem Instagram-Account «affe_auf_bike».

Von ihren Reise-Erlebnissen berichtet Ann-Kathrin Bendixen unter anderem auf ihrem Instagram-Account «affe_auf_bike». (zu dpa: «Bekannte Reisebloggerin: So werden Solo-Reisen zum Erfolg») Foto: Ann-Kathrin Bendixen/DPA

Im Interview erklärt Bendixen, die sich selbst als Abenteurerin versteht, was man beim ersten Solo-Trip beachten sollte und was die größten Vorteile des Alleinreisens sind.

Frage: Was sollte man beachten, wenn man zum ersten Mal allein reist?

Ann-Kathrin Bendixen ist Weltreisende, Influencerin und Autorin. (zu dpa: «Bekannte Reisebloggerin: So werden Solo-Reisen zum Erfolg») Foto: Focke Strangmann/DPA

Ann-Kathrin Bendixen: Da kommen mir zwei Sachen in den Kopf: Einmal – und ich glaube, das funktioniert sehr selten bei Menschen, ist aber der effektivste Weg: Sich selbst einfach nicht verrückt machen und nicht zu viel planen. Das ist leichter gesagt als getan.

Weil viele Menschen, die ich getroffen habe, die allein reisen gehen wollen – die planen sich dumm und dämlich. Und genau das ist das, was die Menschen dann meistens davon abhält. Aber wenn man erstmal loszieht, entwickeln sich Möglichkeiten, von denen man vorher gar nicht wusste, dass die so entstehen können.

Und bei längeren Reisen glaube ich, dass es gerade introvertierten Menschen guttut, am Anfang mit einer Person loszureisen. Vielleicht auch mit einer Person, die schon allein unterwegs war, um dieses Leben auf Reisen einfach ein bisschen kennenzulernen.

Frage: Spielt die Entfernung beim ersten Solo-Trip eine Rolle? Oder ist das egal?

Bendixen: Einmal würde ich sagen: komplett egal. Bei mir war am Anfang einfach das Geld ein Thema und ich war gar nicht dazu in der Lage, mir überhaupt einen Flug zu leisten oder irgendwas in die Richtung. Deswegen musste ich zu Beginn innerhalb Europas bleiben. Und wenn es Menschen da ähnlich geht, dann bleibt ihnen gar nichts anderes übrig.

Aber die Welt ist auch so viel besser als man denkt. Afrika, Südamerika, Asien – all die Kontinente, die ich bereist habe: Da war ich wirklich überrascht, wenn man auf einzelne Sicherheitsaspekte achtet. Und da würde ich jetzt nicht sagen: «Oh, du musst erstmal nach Spanien.» Weil Spanien kann theoretisch gefährlicher sein als Chile. Es kann überall etwas passieren. Aber für Menschen, die viel Respekt davor haben, allein auf Reisen zu gehen, ist Europa vielleicht ein guter Anfang, weil man einfach weiß: Die Heimat ist näher.

Frage: Was sind die größten Vorteile am Alleinreisen?

Bendixen: Ich glaube, dass jeder Mensch, der das macht, eine innere Ruhe entwickelt und automatisch glücklicher wird, weil er einfach sich selbst besser versteht. Das klingt total merkwürdig, aber das ist für mich wirklich der allergrößte Punkt.

Und: Man ist unabhängig. Man hat keine andere Person, die einem sagt: «Ich möchte aber gerne das machen.» Sondern man konzentriert sich in dieser Zeit wirklich nur auf sich und macht das, was einem guttut.

Außerdem wächst man über sich hinaus, wenn es darum geht, auf Menschen zuzugehen. Man wird in der Zeit Probleme haben. Und um Probleme zu besiegen, braucht man häufig nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen, die einem unter die Arme greifen. Und da dann auf Einheimische zu treffen, die Kultur ganz anders kennenzulernen – das ist allein viel leichter als gemeinsam.