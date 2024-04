Luang Prabang

Pak Ou Caves in Laos

Am Mekong: Heilige Höhlen mit 6000 Buddha-Statuen

Von dpa/tmn

i Ein Mann besprenkelt Buddha-Statuen in den Pak Ou Caves als Zeichen des tiefen Respekts mit Wasser. Foto: Carola Frentzen/dpa

Tempel sind nicht immer von Menschen gebaut – auch Höhlen können als heilige Orte dienen. So viele Buddha-Statuen wie in den Pak Ou Caves in Laos gibt es aber fast nirgendwo.