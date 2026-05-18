Haben die Autoreifen ausreichend Luft? Das überprüft in den meisten Pkw inzwischen ein Reifendruckkontrollsystem. Ist der regelmäßige Check von Hand damit überflüssig?

Stuttgart (dpa/tmn) – Wer denkt, er muss sich keine Gedanken mehr um den Reifendruck an seinem Auto machen, liegt falsch. Spätestens bei jeder zweiten Tankfüllung oder ungefähr einmal im Monat sollte man den Fülldruck selbst überprüfen, sagt Christian Koch, Reifenexperte der Prüforganisation Dekra.

Systeme haben Toleranzen

Zwar arbeiten Reifendruckkontrollsystem insgesamt genau und zuverlässig, sie haben aber einen Toleranzbereich. Der ist auch sinnvoll, weil das System sonst bei temperaturbedingten Druckschwankungen gleich Alarm schlagen würde. Auch kann es je nach Messsystem kleinere Ungenauigkeiten geben.

Menschliche Kontrolle ist somit nicht überflüssig, sondern immer noch notwendig. Auch wer voll beladen in den Urlaub fährt, muss seinen Reifendruck den Vorgaben des Autos entsprechend selbst anpassen. Danach muss allerdings möglicherweise das Reifendruckkontrollsystem laut Bedienungsanleitung neu kalibriert werden.

Einmal im Monat Reifen checken

Generell gilt: Der Reifendruck sollte immer im kalten Zustand vor der Fahrt gemessen werden. Tipp des Dekra-Experten: Schauen Sie sich beim Prüfen des Reifendrucks gleich auch die Reifen insgesamt an. Sind Gegenstände wie ein Nagel eingefahren, gibt es Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen? So haben Sie im Blick, ob vielleicht ein Werkstatttermin ansteht.