TuS Mayen steht vor einer schwierigen Saison

Im Finale des Rhodius-Cups vor zwei Wochen besiegte die SpVgg Burgbrohl (links Tobias Wirtz gegen Hervé Loulouga) den Rheinlandliga-Rivalen TuS Mayen mit 2:0. Ein Fingerzeig für den Saisonstart?

Foto: Vollrath

Der TuS Mayen geht mit einer rundum erneuerten Mannschaft in die Spielzeit. Neu ist auch Trainer Achim Höllen, der nach der Vorbereitung ein sachliches Fazit zieht: "Wir stehen vor einer schwierigen Saison, das muss jedem bewusst sein. Spielerisch müssen wir uns noch gewaltig verbessern, und auch in der Abwehr müssen wir besser stehen." In den Testspielen habe der TuS noch zu viele Gegentreffer kassiert.

Abgänge sind schwer zu ersetzen

Das allerdings kreidet Höllen nicht allein der Abwehr an. Und schon gar nicht Darius Motazed, der im TuS-Tor nicht nur die Nummer eins, sondern auch ein Führungsspieler ist. Immer mehr wird derweil deutlich, dass die Abgänge Leonid Merling, Glody Kuba sowie die Offensivkräfte Kevin Lahn und Damir Mrkalj noch nicht gleichwertig ersetzt wurden. "Das zu kompensieren, wird nicht einfach werden", weiß auch Höllen. "Meine Jungs steigern sich aber am Gegner, das hat die Vorbereitung deutlich gemacht."

Vakant ist noch die Position in der Innenverteidigung neben Kapitän Vitali Eirich. Carsten Fieth sollte dort Glody Kuba ersetzen, leistete sich aber immer mal wieder Patzer. André Marx und Hervé Loulouga wären die Alternativen, sollen aber eigentlich im Mittelfeld das TuS-Spiel ankurbeln.

"Ich muss die Gesamtsituation sehen und das Beste für die Mannschaft ausfindig machen", so Höllen, der sich nach dem Abschlusstraining noch mit Co-Trainer Ali Maddi zusammensetzen wird, um die Aufstellung zu diskutieren. "Das Gerüst steht, nicht aber die erste Elf", sagt Mayens Trainer.

Mittlerweile scheint auch klar, dass Johannes Grober, der zuletzt in der Winterpause von der TuS Koblenz zurück ins Nettetal gewechselt war, nur in der Reserve spielen wird. Fußballerisch kann der TuS kaum auf Grober verzichten, Einigkeit wurde mit dem Abräumer aber nicht erzielt. "Er hat keine Einheit absolviert und steht in der Pflicht, sich zu melden", sagt Höllen.

Der Trainer wirbt auch um die Unterstützung der Verantwortlichen: "Das Umfeld und auch der Vorstand müssen unterstützend wirken und Verständnis für unsere Situation haben. Nur das wird die Mannschaft beflügeln."

Beflügelt vom Sprung in die erste Mannschaft präsentierte sich Joshua Marx. Der Mittelfeldspieler aus der Mayener Talentschmiede dürfte sich am Samstag im rechten Mittelfeld in der Startformation wider finden. Seinem Beispiel wollen Tobias Jakobs, Lennart Wingerath und Tobias Uhrmacher folgen.

Ein guter Start wird für den TuS beinahe zur Pflicht: Denn im Anschluss trifft die Höllen-Elf mit dem FC Karbach, TuS Rot-Weiß Koblenz und dem SV Morbach gleich auf drei Titelkandidaten der Rheinlandliga.

